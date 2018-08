Kunst in straatbeeld en RTT-gebouw tijdens Krasj Claudia Van den Houte

31 augustus 2018

Het kunstenparcours Krasj is vanaf 8 september terug en dat is al zichtbaar in het straatbeeld. Een kunstenaar bracht een opvallende gevelsculptuur aan op de Koepoort.

Aan de vierde editie van Krasj in Ninove nemen liefst zestig kunstenaars deel. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de vorige edities. Krasj vindt tweejaarlijks plaats op verschillende locaties in het centrum van Ninove. Het grootste deel van de kunstwerken zullen dit jaar te zien zijn in het voormalige RTT-gebouw op de Graanmarkt. Het is trouwens de laatste gelegenheid voor de Ninovieters om kijkje te nemen in het gebouw, want daarna gaat het tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwbouw met 35 appartementen en ondergrondse parking. “We voeren zo weinig mogelijk ingrepen uit aan het pand en willen volop gebruikmaken van de charme en de authenticiteit”, vertellen Johan De Wilde, Reinhard Doubrawa en Rik De Boe, de drie kunstenaars die de vierde editie van Krasj samenstellen. "Sommige kunstenaars verwerken in hun werk zelfs het materiaal dat hier nog aanwezig is. En de schilders brengen we samen in de conciërgewoning, die eigenlijk al beschilderd is door het behang."

Naast het RTT-gebouw zal er nog op vier andere locaties kunst worden tentoongesteld: in de Koepoort, garage Neven, café Sint-Annakamer en het oud stadhuis. Ook zal er kunst te zien zijn in het straatbeeld. Zo bracht de Duits-Nederlandse kunstenaar Helmut Dick pas een gevelsculptuur aan op de Koepoort. Al waren sommige mensen al bezorgd dat het om vandalisme ging. Er werd trouwens niet rechtstreeks op de Koepoort geschilderd, maar wel op een latexlaag die werd aangebracht. Krasj loopt vier weekends van 8 tot 30 september en is gratis te bezoeken.