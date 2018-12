Kruispunt ‘Passage’ opnieuw (deels) open voor verkeer Claudia Van den Houte

13 december 2018

Ninove Het kruispunt Stationsstraat-Dreefstraat is terug open voor verkeer. Enkel vanuit de Weggevoerdenstraat is het kruispunt nog niet toegankelijk. Daar gaat de laatste fase in van de werken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat.

De grote wegen- en rioleringswerken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat gingen eind maart vorig jaar van start en zouden een een jaar duren. Een maand geleden werd door die werken kruispunt ‘Passage’ afgesloten voor verkeer. Sinds vandaag, donderdag, is het kruispunt opnieuw open voor verkeer. Alleen langs de Weggevoerdenstraat is het kruispunt nog niet te bereiken. Het deel van de Weggevoerdenstraat vanaf kruispunt Passage tot de spoorweg is afgesloten voor verkeer door de werken, die nu de laatste fase ingaan.

“Ook in dit deel komt er een volledig nieuw wegdek en een nieuwe riolering”, vertelt schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld). “Onder de spoorweg worden alle leidingen vernieuwd. Dat wordt een technisch hoogstandje. Volgens het laatste advies van de spoorwegen zullen de onderboringen voor de veiligheid ‘s nachts gebeuren, wat dus voor wat hinder kan zorgen bij de omwonenden. De regels zijn blijkbaar recent strenger geworden.” De onderdoorpersing van de riolering onder de spoorweg is voorzien in de maand januari.

Vóór het kerstverlof zal dit deel van de straat nog een laag steenslag krijgen, zodat de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar zijn tijdens eindejaar. “Tegen carnaval zouden de wegenwerken gedaan moeten zijn, mits er geen verlet is door het weer. Daarna zouden er enkel nog afwerkingen moeten gebeuren, die in de loop van maart beëindigd zouden worden.”