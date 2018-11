Kruispunt ‘Passage’ maand afgesloten voor verkeer Werken beloven voor flink wat hinder te zorgen Claudia Van den Houte

11 november 2018

20u38 10 Ninove Het kruispunt ‘Passage’ is vanaf maandag afgesloten voor verkeer. Dan start een nieuwe fase van de grote werken voor de vernieuwing van de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat. Het afsluiten van het kruispunt belooft voor heel wat verkeershinder te zorgen, aangezien het om een belangrijk kruispunt in het centrum gaat.

De werken voor de vernieuwing van de Dreefstraat en een deel van Weggevoerdenstraat gingen al op 26 maart van start en duren een jaar. Ze gebeuren in fasen. Vanaf maandag is kruispunt ‘Passage’, waar de Stationsstraat de Dreefstraat kruist, aan de beurt. Het is een belangrijk kruispunt om het centrum van Ninove te bereiken en dus wordt veel verkeershinder verwacht. “We proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden door voor voldoende omleidingen te zorgen”, vertelt schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld). “Zo wordt het eenrichtingsverkeer in de Abdijstraat bijvoorbeeld tijdelijk omgekeerd.”

Ook in de Sint-Jorisstraat wordt de rijrichting omgekeerd tijdens de werken. Het tijdelijk tweerichtingsverkeer dat al van kracht was in de Fernand Tavernestraat wordt behouden. “Het grote verkeer dat het centrum wil bereiken, zal dat via de (Albertlaan-Elisabethlaan-)Centrumlaan of via de Mallaardstraat moeten doen.”

Voor de handelaars in de buurt zijn de werken allesbehalve een pretje. Niet alleen zijn ze moeilijk bereikbaar voor hun klanten, er zijn ook nauwelijks nog parkeerplaatsen. De stad komt hen daarin wel wat tegemoet. “Voor de lokale handelaars werden er een aantal parkeereilanden gecreëerd”, aldus Evenepoel. “Het gaat om blauwe zones waar klanten een uur gratis kunnen parkeren als ze hun parkeerschijf leggen. Op die manier hebben de klanten van de lokale handelaars toch de mogelijkheid om dichtbij de zaak te parkeren. We hebben al eerder zo’n parkeereilanden gecreëerd en dat werd geapprecieerd door de handelaars.”

Enkele handelszaken zijn gesloten tijdens de werken, zoals onder meer café De Wettel in de Stationsstraat. “Onze klanten zullen niet de ring rondrijden om iets te komen drinken”, zegt uitbaatster Annita Sonck. “Bovendien is dit sowieso een kalmere periode voor ons café. We hadden het voorbije jaar nog geen vakantie genomen omdat we wisten dat de werken gingen komen. Wie sluit, heeft recht op een sluitingspremie van 80 euro per dag. Als we open blijven is het best mogelijk dat we nog minder verdienen. Iedereen die getroffen werd door de werken heeft overigens een hinderpremie gekregen van 2.000 euro. Wel spijtig dat de werken niet gelijktijdig konden gebeuren met de heraanleg van het stationsplein.” De Wettel is nog tot half februari gesloten, tot de werken dus volledig afgerond zijn. “Zolang de mensen de spoorweg niet over kunnen, kunnen ze ons niet bereiken.”

De werken aan kruispunt Passage zelf moeten tegen eind deze maand klaar zijn. “Na het afsluiten van het kruispunt op de Graanmarkt , aan het prille begin van de werken, is dit de moeilijkste fase, omdat er opnieuw een verkeersas wordt doorgesneden. Het is gelukkig wel de kortste fase”, aldus Evenepoel.