Kruispunt Graanmarkt weer open voor verkeer 09 juli 2018

02u42 0

Het kruispunt aan de Graanmarkt, tussen de Mallaardstraat en het Twijnsterplein, dat recent een bruine kleur kreeg, is weer open voor verkeer. Aan het kruispunt zijn er al een tijdje werken aan de gang in het kader van de grote wegen- en rioleringswerken aan de Dreefstraat - Weggevoerdenstraat, die nog tot volgend jaar duren en in fasen gebeuren. Enkel vanuit de Dreefstraat is het kruispunt nu niet toegankelijk. Door de openstellling van het kruispunt zal de wekelijkse markt op dinsdag weer deels plaatsvinden op de Graanmarkt. Tijdens de werken aan het kruispunt werden de marktkraampjes op de Graanmarkt verhuisd naar de Centrumlaan. De rijweg tussen de beide ronde punten op de Centrumlaan zal daar weer opnieuw open zijn voor alle verkeer. Nog door de openstelling van het kruispunt werd de tijdelijke doorsteek op de parking aan de Oude Kaai weggenomen.





(CVHN)