Kringwinkel ‘t Vierkant houdt lente- en tuinbeurs Claudia Van den Houte

05 april 2019

12u36 6 Ninove Kringwinkel ‘t Vierkant organiseert op zaterdag 6 april een lente- en tuinbeurs.

Op de lente- en tuinbeurs vind je allerhande tweedehandsspullen voor buiten in een lentesfeer. Kringwinkel ’t Vierkant voor tweedehandsgoederen verhuisde twee jaar geleden naar de Albertlaan, op de locatie waar vroeger de winkel van Heytens was gevestigd. De twee kringwinkels in Ninove, aan de Oude Kaai en aan de Ring Oost, werden toen samengevoegd tot één grote winkel aan de Albertlaan.

De lente- en tuinbeurs vindt zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur plaats in kringwinkel ‘t Vierkant, Albertlaan 31 in Ninove.