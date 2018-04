Krijgen carnavalsgroepen binnenkort werkhal? 12 april 2018

Er wordt vanuit de politiek gezocht naar een oplossing voor het plaatsgebrek waarmee heel wat carnavalsgroepen kampen. Zo heeft Forza Ninove-fractieleider Guy D'haeseleer een concreet voorstel. "Onze partij is al jaren voorstander van een grote evenementenhal op de Fabeltasite, die ook door de carnavalsgroepen gebruikt zou kunnen worden. In afwachting daarvan heb ik contact opgenomen met de eigenaar van een loods die rond augustus vrijkomt", vertelt D'haeseleer. "Hij is bereid om die loods aan de stad te verhuren. De loods is ongeveer 1.300 vierkante meter groot en zou verhuurd worden aan drie euro per vierkante meter per maand, wat dus neerkomt op zo'n 4.000 euro per maand. Ze zou plaats kunnen bieden voor 10 tot 15 carnavalsgroepen. Behalve de stad, zouden ook de groepen zelf kunnen bijleggen", aldus D'haeseleer, die op de volgende gemeenteraad zal vragen om zijn voorstel verder uit te werken. Schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld) kan er nog niet veel over kwijt. "We waren zelf al op zoek naar een plek voor carnavalisten en hebben al gesprekken gehad met mensen die een loods bezitten op ons grondgebied", zegt Torrekens. "Er zijn plaatsen waar heel wat groepen terecht zouden kunnen. We hebben een loods op het oog die heel groot is, maar we zijn nog aan het bekijken wat er haalbaar is", aldus Torrekens. (CVHN)