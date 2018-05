Korte stroomonderbreking door blikseminslag 24 mei 2018

02u42 0

Bij het hevige onweer en regen van gisterenavond is in Nederhasselt bij Ninove een bliksem ingeslagen ter hoogte van de Nederhasseltstraat. Waar exact de bliksem is ingeslagen is niet bekend, maar enkele bewoners zouden wel een tijdje zonder elektriciteit gezeten hebben. De brandweer van Ninove kwam ook ter plaatse om de omgeving te controleren en de locatie van de ingeslagen bliksem op te sporen. Er was geen brandgevaar. Er zou ook wel sprake zijn van enkele elektrische toestellen die gesneuveld zijn door de blikseminslag, het gaat dan om een wasmachine of een televisietoestel. (KBD)