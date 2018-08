Koppel Ruth en Sebastien zijn koningin en onderkoning Sint-Medard Claudia Van den Houte

20 augustus 2018

13u00 1 Ninove Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Medard uit Ninove heeft een nieuwe koning(in) en onderkoning.

Ruth Van Den Meersche is voor het eerst koningin bij Sint-Medard, waar ze al sinds 2009 actief is. Ze was al individueel kampioen bij Sint-Medard, en was de eerste vrouwelijke koning bij de Verenigde Wipschutters Ninove. Op de koningschieting van Sint-Medard schoot ze als eerste de hoofdvogel af na 23 ronden.

Onderkoning is Sebastien Bovy, de partner van Ruth. Ook voor hem is het de eerste keer dat hij die titel krijgt. "En het gebeurt niet vaak dat een koppel koningin en onderkoning is", klinkt het bij de vereniging.