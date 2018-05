Komst nieuw winkelcentrum dichtbij STAD ONTLOOPT MILJOENENCLAIM DOOR VERPLAATSING PAADJE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

26 mei 2018

02u54 0 Ninove De stad heeft beslist om het paadje dat in de weg stond van het geplande winkelcentrum langs de N8 toch te verplaatsen. Ninove is tegen de komst van Ninouter, maar ontloopt zo wellicht een schadeclaim van bijna 10 miljoen euro. De ontwikkelaar hoopt eind dit jaar te starten met de bouw.

Ninove is tegen een nieuw winkelcentrum langs de Brakelsesteenweg in Outer omdat ze vreest voor een nog slechtere verkeersdoorstroming en negatieve gevolgen voor de middenstand in de handelskern. Het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg evenwel een vergunning van het Vlaams Gewest voor de aanleg van twee keerpunten op de N8 in het kader van het geplande winkelcentrum. Die zouden volgens Mitiska de verkeersveiligheid en doorstroming net verbeteren.





Negatief advies

De stad zag het anders en adviseerde de gedeeltelijke verplaatsing van een voetweg negatief, terwijl de verplaatsing nodig is om het winkelcentrum te kunnen realiseren. Ontwikkelaar Mitiska en de grondeigenaar noemden de beslissing onwettig en dreigden de stad te dagvaarden. Ze eisten schadeclaims van samen bijna 10 miljoen euro. Daarop besliste de stad om gesprekken aan te knopen met de ontwikkelaar. Het positieve advies dat ze nu verleende voor de verplaatsing van de voetweg past daarin. "De goedkeuring betekent niet dat het winkelcentrum er nu wél mag komen voor ons", vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). "We hadden extra eisen gesteld voor de verplaatsing van de voetweg en daar werd aan beantwoord. De gesprekken met Mitiska zijn nog lopende. Er werd besproken wat voor de stad en voor Mitiska 'not done' is. We willen de schadeclaim vermijden, want dat zou een catastrofe zijn voor de stad. Mocht het centrum er ooit komen, dan willen we onze handelaars in de kern beschermen."





Schadeclaim vervalt

Jan Du Bois van Mitiska is tevreden met de goedkeuring. "We hadden een nieuwe aanvraag ingediend die rekening hield met de bezwaren van de eerste weigering. Die was gebaseerd op argumenten die niets met de voetweg te maken hadden, maar alleen tegen het winkelcentrum waren gericht. Door de nieuwe beslissing vervalt de schadeclaim. We hebben wel een jaar vertraging opgelopen. Afhankelijk van hoe de gesprekken met de stad verlopen, bestaat een kans dat we de schade door de vorige beslissing toch proberen te recupereren." Het bedrag zal dan lager liggen. Mitiska had al een socio-economische vergunning en heeft nu enkel nog een bouwvergunning nodig om het project te realiseren. "Met de nieuwe beslissing over de voetweg, die nog door de provincie moet worden bekrachtigd, is een belangrijke stap gezet. Over twee of drie weken vragen we de vergunning aan. Als we de regels van het bestemmingsplan volgen, is dat een formaliteit. We hopen de vergunning tegen eind dit jaar te verkrijgen, zodat we eind 2018 of begin 2019 kunnen starten met de bouw. De heraanleg van de weg gebeurt parallel. Eind 2019 of begin 2020 zou Ninouter dan kunnen openen."