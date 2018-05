Koen Jacobs komt op voor N-VA 22 mei 2018

Koen Jacobs zal op de lijst van N-VA Ninove staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij leidt samen met zijn broer Pieter en zus Nele familiezaak Jacobs Woonconcept in Appelterre en is voorzitter van voetbalclub VK Nederhasselt. "Ik vind dat ik niet langs de zijlijn kan blijven staan, want Ninove heeft meer dan ooit verandering nodig. De leegstand in het centrum, zwerfvuil, het onveiligheidsgevoel door kleine criminaliteit, de mobiliteitsknoop, het parkeerbeleid en het gebrek aan parkeerplaatsen zijn aspecten waar verandering zich opdringt. We moeten van Ninove weer een stad maken waar mensen graag naartoe komen. Als voorzitter van VK Nederhasselt staan ook betere sportinfrastructuur en ondersteuning van de sportclubs op mijn verlanglijstje."





(CVHN)