Knutselen met afval in speelotheek Claudia Van den Houte

15 november 2018

12u51 1 Ninove In de speelotheek ‘Speelodroom’ kunnen kinderen op woensdag 21 november knutselen met afval.

In Speelodroom kunnen kinderen elke woensdag van 11 uur tot 17 uur speelgoed komen lenen en kunnen ouders andere ouders ontmoeten. Op woensdag 21 november leren kinderen er van 14 uur tot 15.30 uur knutselen met afval. Op die dag komen er ook medewerkers van de bibliotheek van Ninove langs in Speelodroom. Zij zorgen dan voor een voorleesuurtje op verplaatsing tijdens de voorleesweek.

De activiteit is gratis, maar inschrijven is verplicht via speelodroom@sociaalhuisninove.be of 0477/98.15.45.