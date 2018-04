KMO-zone na jaren binnenkort in gebruik? 28 april 2018

In de KMO-zone in Voorde kunnen er binnenkort eindelijk bedrijven komen. Gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) vroeg naar een stand van zaken in het dossier en stelde de vraag waarom de gronden nog niet te koop waren aangeboden. "Langs de Kapittelstraat liggen bedrijventerreinen al enige tijd te wachten op een eigenaar. We horen regelmatig dat er een grote nood is aan plaats voor KMO's en bedrijven. In de Kapittelstraat werden er reeds enige tijd geleden terreinen klaar gemaakt om hiervoor te worden aangewend, maar ze blijven braak liggen", aldus Van Den Driessche. Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) schetste de lange weg die het dossier heeft afgelegd. Het dossier werd in de periode 2006-2010 opgestart. De bouwvergunning, die in 2011 voor het eerst werd aangevraagd, werd pas in 2014 goedgekeurd. Daarna volgde nog een hele procedure. "In september 2017 werd een landmeter aangesteld om de exacte oppervlakte van de percelen te laten meten, wat tot maart dit jaar duurde. Nu hebben de kandidaat-kopers de verkoopbeloften gekregen. Het dossier heeft inderdaad heel lang geduurd", aldus Triest. (CVHN)