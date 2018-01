Klinken op 2018 én speuren naar 'Schoonste Dialectwoord' 02u34 0 Foto Van den Houte Vera Van Grootenbrulle en Guido Van den Steen (rechts en tweede van rechts), met een Witkap in de hand.

Heel wat Ninovieters zijn gisteren afgezakt naar de binnenkoer van het stadhuis voor de nieuwjaarsdrink. De stad trakteerde op gratis Witkap, cava, witte wijn, frisdrank, frietjes en een winterbarbecue, terwijl de inwoners konden genieten van optredens van Serveuses Bavares en The Big Lebandski. Voor Vera Van Grootenbrulle was het haar eerste nieuwjaarsdrink, voor Guido Van den Steen is het een traditie. "Je komt hier veel vrienden tegen die je anders niet vaak ziet en je kan volop plezier maken", zegt hij. Tijdens de drink werd ook de aftrap werd gegeven van de wedstrijd 'Het Schoonste Dialectwoord van groot-Ninove'. De inwoners konden hun favoriete dialectwoord invullen. Tot en met 21 februari kan je op www.ninove.be nog suggesties doen. Verder werden de winnaars van de fotoactie van 30 december bekendgemaakt. Dat waren Jens Eylenbosch en Yana Matté. (CVHN)