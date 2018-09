Kleuters verwelkomd door jungledieren Claudia Van den Houte

03 september 2018

10u29 0 Ninove De kleuters van de stedelijke kleuterschool 'Ikke' in de Parklaan in Ninove werden aan het begin van de eerste schooldag op een beestige manier verwelkomd. De juffen waren allemaal verkleed in een dier uit de jungle.

"We werken dit schooljaar rond sociale vaardigheden", vertelt zorgcoördinator Mieke Evenepoel. "Om dit op een aanschouwelijke manier te brengen voor de kleuters, kozen we ervoor om alles in te kleden in het thema 'de jungle'." De school en de klasjes werden in dit thema versierd en de juffen trokken hun beestigste outfit aan om de kleuters te verwelkomen. "De slogan van ons jaarthema is 'Welkom in onze club', gebaseerd op het prentenboek 'Mag ik meedoen?' van John Kelly. Zo komen onze kleuters bij de start van de eerste schooldag te weten in welk clubje ze zitten, bijvoorbeeld de giraffenclub of de flamingoclub."