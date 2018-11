Kleuters brengen jungle dichtbij tijdens ouder- en grootouderfeest Claudia Van den Houte

23 november 2018

17u00 0 Ninove De kleuters van de stedelijke kleuterschool ‘Ikke’ in Ninove hebben vrijdag een spetterende show gebracht tijdens het ouder- en grootouderfeest in cultuurcentrum De Plomblom.

De kleuters brachten dansjes, filmpjes en liedjes gemaakt door de kleuters zelf en door het team van de school. De show stond in het teken het jaarthema ‘Welkom in onze club’, waarbij er een jaar lang wordt gewerkt rond sociale vaardigheden. Aan het begin van het schooljaar leerden de kleuters alle jungledieren kennen aan de hand van een boek en een toneelstuk. Bij elk dier wordt gedurende het jaar de link gelegd naar een bepaalde sociale vaardigheid.

Tijdens het ouder- en grootouderfeest trokken de kleuters de jungle in. De ouders en grootouders in de zaal zagen onder andere zebra’s, leeuwen, giraffen, olifanten, flamingo’s, tijgers en luipaarden. Er was een leeuwendans, een olifantenmars, een flamingodans, een zebradans en nog veel meer.