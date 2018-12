Kleine staking bij La Lorraine: 10 procent legt werk neer Claudia Van den Houte

14 december 2018

18u55 0 Ninove Bij de industriële bakkerij La Lorraine Bakery group in Ninove was er vrijdag een kleine staking in het kader van de nationale actiedag van de vakbonden.

Er werd vrijdag op verschillende plaatsen in ons land gestaakt voor meer koopkracht, werkbare loopbanen en leefbare pensioenen. Ook bij La Lorraine in Ninove werd er gestaakt, al bleef die beperkt. In het bedrijf werken zo'n 550 mensen. Slechts 10 procent daarvan staakte vrijdag. Er was wel een stakingspiket voor het bedrijf.