Klauteren als circusartiesten tijdens kleuterkamp 10 juli 2018

In sporthal 't Sportstekske leven 80 kleuters zich deze week uit tijdens een kleuterkamp. Gisteren en vandaag is het thema 'circusacrobaten'. Als echte circusartiesten klauteren de kleuters op en over de hindernissen in de sporthal, springen ze op de trampoline en jongleren ze met ballen. "De activiteiten die ze doen zijn onder meer klimmen, klauteren, werken met muziekinstrumenten, turnen, tikspelletjes, dans en veel meer", vertelt sportfunctionaris Nancy Beeckman van de sportdienst. "Ze zijn ingedeeld in drie groepen, volgens in welke kleuterklas ze zitten." Tijdens het tweede deel van de week, op donderdag en vrijdag, is het thema 'sprookjesbos'. Ook dan maken kleuters van 3 tot 6 jaar op een speelse manier kennis met allerlei sport- en spelactiviteiten. (CVHN)