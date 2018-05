Klacht van GAIA na mishandeling stier BOER VERWONDDE DIER EN LIET METERSLANG BLOEDSPOOR NA CLAUDIA VAN DEN HOUTE

17 mei 2018

02u47 0 Ninove Dierenrechtenorganisatie GAIA dient een klacht in tegen een boer en zijn zoon uit Appelterre omdat ze een jonge stier hebben mishandeld. Volgens getuigen kreeg het dier stokslagen en liet het een meterslang bloedspoor achter toen het met een tractor werd verdergesleept.

Verschillende mensen zagen afgelopen weekend hoe een boer uit de Neerstraat in Appelterre en zijn zoon een jonge stier zwaar mishandelden. "De boer had de stier achter zijn tractor gebonden, maar het dier wou niet meer verder", vertelde schepen Veerle Cosyns eerder al in deze krant. Zij stelde het tafereel met eigen ogen vast toen ze met haar partij 'Samen' huis-aan-huisbezoeken aan het doen was in de buurt. "Zijn zoon is dan met een stok hard beginnen slaan op het dier, waarop het door zijn poten is gezakt. Ze hebben de stier zo'n 300 tot 400 meter verder gesleept. Het was vreselijk. Het dier had open wonden en liet een bloedspoor na. Ook de buren waren getuige. We begonnen allemaal te roepen om hen te doen stoppen, maar ze deden gewoon verder. We hebben de politie gebeld. Die is met een veearts ter plaatse gekomen om vaststellingen te doen."





Verlamd van schrik

Dierenrechtorganisatie GAIA heeft beslist om klacht in te dienen bij het parket van Dendermonde tegen de boer en zijn meerderjarige zoon. "Verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dit zijn gewoon beulen", vindt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. "Zo'n breed en meterslang bloedspoor zie je bij zware ongevallen met doden. Het deed me ook terugdenken aan mijn bezoek aan Canada tijdens de zeehondenjacht. Daar heb ik ook zo'n bloedsporen gezien. Alleen omdat zo'n dier weigert zich voort te bewegen. Het was wellicht verlamd van de schrik. Wij dienen dus zeker klacht in, het gaat om ontoelaatbare wreedheden die niet straffeloos mogen gebeuren. Dit behoort tot de ergste mishandelingen dat je een dier kan aandoen. Het getuigt van een gebrek aan moraliteit en ethisch normbesef. Deze mensen maken hun eigen stiel kapot", aldus Vandenbosch. Hij is er vrij gerust in dat het tot een rechtszaak zal komen. "Als het parket dit niet vervolgt, dan weet ik niet wat er nog moet gebeuren."





Goed politiewerk

Als het tot een zaak komt, dan riskeren zowel vader als zoon zes maanden cel, een verbod om nog dieren te houden en een boete van 16.000 euro. Schepen Cosyns is alvast blij met het werk van de politie. "De politie heeft onmiddellijk goed gereageerd. Ze heeft alles overgemaakt aan het parket en de inspectie Dierenwelzijn. Het is niet de bedoeling om mensen te viseren, wel om ervoor te zorgen dat dit stopt. Het moet geen mensenjacht zijn, maar het moet duidelijk zijn dat zoiets niet kan. Zo'n mensen brengen andere boeren in verlegenheid. Ik heb altijd naast boeren gewoond en weet dat de meesten hun dieren goed verzorgen."