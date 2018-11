Kindje van drie en toch thuis dealen: ouders riskeren vijf jaar cel Nele Dooms

20 november 2018

14u06 0 Ninove Voor de Dendermondse rechtbank verschenen dinsdag tien leden van een drugsbende. Ze hielden een handel in speed en heroïne draaiende in Ninove en omgeving. De spilfiguren, een koppel uit Ninove met een kindje van drie jaar, hangt vijf jaar cel boven het hoofd.

Het gerecht kwam de drugsbende op het spoor na een aangifte van een diefstal van geweld in februari 2018. Die bleek zich af te spelen in het drugsmilieu. “We startten een telefoontap op en ontdekten zo een grote georganiseerde handel in speed en heroïne”, vertelde de openbaar aanklager dinsdag tijdens het proces. “Bij huiszoekingen werden vervolgens ook nog eens allerlei drugsgerelateerde spullen in beslag genomen.”

Spilfiguren van de bende bleken Christoph M. (34) en Kelly B. (30) uit Ninove. Vanuit hun woning zetten ze de drugshandel op en werkten met subdealers om de speed en heroïne bij afnemers te krijgen. Het netwerk strekte zich uit tot Ronse. De rechtbank tilde er enorm zwaar aan dat M. en K. dealden en gebruikten terwijl ze een kindje van amper 3 jaar oud in huis hadden en wees het koppel op de onverantwoorde en gevaarlijke situatie.

“Ik gebruikte niet als mijn kind erbij was”, verdedigde B. zich. “En de drugs lagen op plaatsen waar zij er niet bij kon.” B. kampt al lang met een verslaving. “Ik ben wel eens 7 jaar clean geweest, maar ben hervallen door twee miskramen in amper zes maanden tijd”, vertelde ze tijdens het proces. Ik wil me nu, samen met M., laten helpen om komaf te maken met de verslaving. We kiezen voor een residentiële opname als koppel.”

“De twee waren zo zwaar verslaafd dat ze drugs begonnen verkopen om hun eigen gebruik te kunnen blijven financieren”, legde hun advocaat aan de rechter uit. Het kindje van de twee is ondertussen geplaatst door jeugdzorg. Het verblijft nu in het pleeggezin waar ook de oudste dochter van B. een thuis heeft. Het tweetal zou met de drugshandel 62.000 euro verdiend hebben. Het parket vorderde voor hen vijf jaar cel.

Ander beklaagden riskeren celstraffen tussen twaalf maanden en vier jaar cel. De rechter velt vonnis volgende maand.