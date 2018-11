Kindje geboren in 2017? Plant een boompje in geboortebos Venebroeken Claudia Van den Houte

14 november 2018

13u31 0 Ninove Ouders van een kindje dat geboren werd in 2017 kunnen zondag een geboorteboompje planten in het geboortebos in de Venebroeken in Ninove.

In het geboortebos planten ouders die in het voorgaande jaar een kindje kregen al sinds 2011 een boompje. Het geboortebos maakt deel uit van het toekomstige stadsrandbos/speelbos dat de stad in samenwerking met Natuurpunt vzw aanlegt in de Venebroeken, een natuurgebied ter hoogte van het kruispunt Den Dollar langs de Elisabethlaan.

Op zondag 18 november worden er van 13.30 uur tot 15.30 uur bomen gepland voor de nieuwe Ninovietertjes van 2017. De stad en Natuurpunt Ninove nodigen alle kindjes die vorig jaar werden geboren en hun familie uit. Ook ouders van sterrenkindjes zijn welkom om een boompje te planten.

Wie er niet bij kan zijn, kan die dag een vriend of familielid een boompje laten planten. Inschrijven via leefmilieu@ninove.be of www.ninove.be/het-geboortebos-2. Elk ingeschreven kind krijgt een ‘boomdiploom’ en een klein geschenkje. Er is ook doorlopend kinderanimatie.