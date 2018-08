Kinderworkshop slijm maken in Ninia Claudia Van den Houte

09 augustus 2018

12u32 1 Ninove Het Ninia Shopping Center in Ninove organiseert zaterdag de knotsgekke kinderworkshop 'Slijm maken'.

Kinderen kunnen op zaterdag 11 augustus tussen 14 uur en 17 uur slijm maken in Ninia in de Centrumlaan. Inschrijven vooraf is verplicht via info_ninia@be.agrealestate.eu. Het Ninia Shopping Center organiseert de hele zomer lang elke zaterdag een activiteit voor kinderen. Zo is er op zaterdag 18 augustus van 10 uur tot 16 uur nog een kinderrommelmarkt en op zaterdag 25 augustus wordt de zomer afgesloten met de kinderworkhop 'Back2School' van 14 uur tot 17 uur.