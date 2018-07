Kinderen worden klussers tijdens 'De Werf' Claudia Van den Houte

20u24 1 Ninove In het stadspark vond een opmerkelijke editie plaats van het circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen'. Kinderen werden echte klussers.

Cie Hoetchatcha bracht met 'De Werf' meebouwtheater naar het stadspark. Kinderen konden zelf meebouwen aan het meterslange speelparcours. Met een helm op het hoofd gingen ze zelf aan de slag als ingenieur, architect, constructeur, bodemdeskundige, innovator, zone-verantwoordelijke, werfcommissaris en nog veel meer. Wie niet zo'n zin had om te klussen, kon gewoon het speelparcours afleggen. Dat bleek voor sommige kinderen een moeilijke evenwichtsoefening, maar met wat hulp van mama of papa ging het al vlotter.

Later op de avond was er nog de voorstelling 'Poly' van Circus BUNK, waarin een oude kermismolen centraal stond. Circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen' vindt elke donderdag van juli en augustus plaats in Ninove. Meer info op www.ninove.be/dedonderdagen.