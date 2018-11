Kinderen verwelkomen Sinterklaas in Ninove Claudia Van den Houte

17 november 2018

17u32 3 Ninove Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn zaterdag met de stoomboot aangekomen in Ninove. Ze kregen een warm welkom van een massa kinderen en ouders op de Denderkaai.

De Sint en zijn helpers begroetten bij hun aankomst alle kinderen en werden op het podium opgewacht door Pietje Paniek en burgemeester Tania De Jonge. “Wat heb ik jullie allemaal gemist”, sprak de Sint. “Ik hoop dat jullie net als de vorige jaren mooie tekeningen maken en zingen als ik op bezoek kom in jullie sportclub, dansschool... Misschien kom ik ook langs met cadeautjes als jullie braaf zijn geweest.” Sinterklaas keek daarop in zijn boek en besloot dat er ook dit jaar geen stoute kindjes zijn. “Jullie mogen dus allemaal jullie schoentje zetten.”

De kinderen waren enthousiast om de Sint te zien. “Ik heb hem welkom geheten in ons land”, vertelt Yanaïka Haselbauwer (8). “Het is heel tof om Sinterklaas te ontmoeten. We komen elk jaar kijken”, zegt ook haar zus Bronwyn (11).

Na de officiële ontvangst konden de kinderen de Sint nog ontmoeten in de zaal van café Den Belleman, waar ze ook een snoepzakje kregen.