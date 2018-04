Kinderen leren verschillende dansstijlen tijdens dansmix 12 april 2018

02u37 0

In sporthal 't Sportstekske dansen 60 kinderen van zes tot veertien jaar oud deze week de kleren van hun lijf tijdens het sportkamp 'dansmix'. Ze leren er verschillende dansstijlen zoals breakdance, hiphop en moderne dans. "De kinderen zijn onderverdeeld in vier groepen volgens leeftijd", vertelt sportfunctionaris Nancy Beeckman. "Twee monitoren begeleiden elke dag twee andere groepen. De dansmix is altijd een succesformule. Er staan meer dan 20 kinderen op de reservelijst, maar 60 is echt het maximum." Morgen tonen de kinderen de dansjes die ze deze week hebben aangeleerd aan hun ouders tijdens het slotmoment. Naast dansmix vindt er deze week ook een 'sportmix' plaats, waaraan ook 60 kinderen deelnemen. (CVHN)