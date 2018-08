Kinderen leren roofvogels kennen tijdens 'kidsday' bij valkeniers Claudia Van den Houte

12 augustus 2018

14u03 1 Ninove Kinderen leerden alles over roofvogels en namen zelf deel aan een roofvogeldemonstratie bij valkerij Flying Dreams in Denderwindeke.

Valkerij Flying Dreams, een zaak die valkeniers Niels Beeckmans en Laura Peeters in november hebben opgestart, zette afgelopen zaterdag haar deuren open tijdens een 'kidsday'. In de voormiddag namen de kinderen deel aan workshops. Zo maakten ze tekeningen van uilen, knutselden ze een bijl in elkaar en bedachten ze een strijdkreet, maakten ze een dromenvanger en vervaardigden ze zelf een uil in klei. In de namiddag werd de roofvogeldemonstratie voorbereid, die de kinderen samen met Niels en Laura op het einde van de dag gaven voor hun ouders. "Het was superleuk. Ik heb heel veel bijgeleerd over welke roofvogels er zijn, hoe je ziet of het om een vrouwtje of een mannetje gaat, waarom je ze niet mag aaien en veel meer", zegt Yelena (10), één van de deelnemende kinderen. "Het leukste was om mee te werken aan de show. Het is tof om met roofvogels om te gaan."

Er namen 19 kinderen deel aan de kidsday en er kwamen 35 ouders kijken naar de roofvogelshow. "Onze eerste kidsday was een succes. Wellicht komt er volgend jaar een nieuwe editie", aldus valkenier Laura.