Kinderen koersen op driewielers, loopfietsjes en trottinetten tijdens kermis Voorde Claudia Van den Houte

28 augustus 2018

18u34 0 Ninove Zo'n vijftig kinderen hebben het dinsdag tegen elkaar opgenomen met een driewieler, een loopfiets of een trottinette op de laatste dag van kermis Voorde.

De driewieler-, loopfiets- en trottinettenkoers is een traditie op de laatste dag van de vierdaagse kermis Voorde. Het ging om drie aparte koersen voor kinderen, met telkens een winnaar. De trottinettenkoers was met 35 van de ongeveer 50 deelnemers het populairst.

De organisatoren van De Puitenrijders blikken tevreden terug op hun kermisvierdaagse. "Zaterdag was er voor het eerst 'de Foutste Party' door Sandu Gym. Die lokte 450 fuifbeesten, wat goed is voor een eerste keer", vertelt Kristof Manssens, voorzitter van De Puitenrijders. "Zondag waren er meer dan 100 wandelaars voor de opening van de nieuwe wandellus in Voorde door de stad Ninove en namen er 100 volwassenen en 40 kinderen deel aan de kermisjogging. Maandag waren er 400 mensen aanwezig op de dansnamiddag met optreden van Jo Valley. We mogen dus zeker niet klagen."

Kermis Voorde werd dinsdag afgesloten met optredens van onder meer Mathias Vergels, Bram & Lennert, Fred Tet & the swinging tepelboys en Love2Dance en dj James Brown.