Kinderen knutselen en maken muziek met afval Claudia Van den Houte

21 november 2018

18u18 0 Ninove In de spelotheek ‘Speelodroom’ hebben kinderen woensdagnamiddag geknutseld met afval.

Plastic flessen in alle maten en soorten, glazen potten, flesdoppen, plastic bakjes en veel meer afvalmateriaal werd door de kinderen verwerkt tot mooie creaties. De kinderen konden ook een muziekinstrument in elkaar knutselen met afval en er samen muziek mee maken. “We mochten iets kiezen waarmee we een muziekinstrument maakten. Daarna moesten we de juf nadoen om muziek te maken. Het was leuk”, vertelt de negenjarige Lieselore.

Ook de Ninoofse bib was diezelfde namiddag aanwezig in Speelodroom met een voorleesuurtje op verplaatsing tijdens de Voorleesweek.

In Speelodroom kunnen kinderen elke woensdag van 11 uur tot 17 uur speelgoed komen lenen en kunnen ouders andere ouders ontmoeten.