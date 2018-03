Kevertreffen viert 50-jarig bestaan 'Thing'-volkswagen 08 maart 2018

02u48 0

De lente wordt dit weekend ingeluid in het stadscentrum tijdens het Primavera-weekend. Dan zetten de winkels die lid zijn van de Verenigde Handelaars Ninove (VHN) vzw hun deuren open om hun nieuwe collecties te tonen. Dé publiekstrekker tijdens het Primavera-weekend is opnieuw het jaarlijse kevertreffen.





Honderden kevertjes, volkswagenbusjes en meer VW-voertuigen zakken dan af naar de Ninoofse centrumstraten, die voor de gelegenheid autovrij zullen zijn. Het thema van het kevertreffen dit jaar is de 'Thing Fling special'. De Volkswagen Type 181 - ook wel 'Thing' genoemd - was oorspronkelijk een militaire terreinauto in de stijl van de Jeep. "De wagen werd verkocht aan particuleren, maar werd ook gebruikt door politie, brandweer en civiele bescherming. Hij werd vanaf 1968 geproduceerd, dus dit jaar vieren we zijn 50ste verjaardag", vertelt organisator Frederic Peeters. Sam Banck uit Gooik bezit een Thing. "Ik was er al lang naar op zoek toen mijn neef ontdekte dat er één te koop stond op internet. Hij stond maar vier uur online, daarna heeft mijn neef hem gekocht en heb ik hem overgekocht. Ze beginnen steeds zeldzamer te worden." Zaterdag komen er al heel wat VW-busjes uit Engeland naar brouwerij Slaghmuylder, waar de bestuurders kunnen kennismaken met de Ninoofse Witkap en het speciale Witkap-glas dat ook dit jaar het logo van het kevertreffen draagt.





Het kevertreffen 'The Freddy Files' vindt zondag vanaf 9 uur plaats in het stadscentrum. De apotheose is de prijsuitreiking om 16 uur. (CVHN)