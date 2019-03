Kevertreffen met vele honderden kevertjes wordt ‘sexy semaphore sunday’ Claudia Van den Houte

13 maart 2019

19u31 0 Ninove Het Ninoofse stadscentrum wordt zondag weer overspoeld met vele honderden kevers in allerlei kleuren en soorten tijdens het jaarlijkse kevertreffen.

Het kevertreffen is zoals elk jaar de blikvanger van het primaveraweekend, het opendeurweekend voor alle winkels in de binnenstad die lid zijn van de handelsverenigingen, sinds vorig jaar verenigd onder VHN vzw. Dat weekend zetten de winkels hun deuren open om hun nieuwe collecties te tonen. Het is het begin van de lente - in het Italiaans ‘primavera’ -, zowel voor de handelaars als voor de kevertjes.

Pijlpinkers

Dit jaar zet het kevertreffen de Volkswagentjes met pijlpinkers extra in de verf, onder de noemer ‘sexy semaphones sunday’. “Het gaat om de kevertjes en busjes die nog altijd rondrijden met pijlpinkers: de uitklapbare pinkers die oplichten”, vertelt organisator Frederic Peeters.

Zaterdag komen er al een reeks VW-busjes uit Engeland naar brouwerij Slaghmuylder, waar de bestuurders kunnen kennismaken met de Ninoofse Witkap en het speciale Witkap-glas dat ook dit jaar het logo van het kevertreffen draagt.

Het kevertreffen start zondag 17 maart om 10 uur in het stadscentrum van Ninove. Om 16 uur worden de prijzen uitgereikt, met Miss Freddyfiles 2019 Mirthe Hauters. De 30 mooiste kevers en afgeleiden krijgen een mooie beker. Aan het oud stadhuis zorgt een dj vanuit een oud VW-busje voor ambiance met de juiste muziek.