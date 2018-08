Keukenbrand in appartementsgebouw Koen Baten

04 augustus 2018

18u47 2

In de Centrumlaan in Ninove is rond 17.45 uur een kleine brand ontstaan in een appartementsgebouw. De bewoner was een kookpot op het vuur vergeten waardoor er een rookontwikkeling was ontstaan. De politie was als eerste ter plaatse en kon het vuur blussen met een brandblusser. De brandweer van Ninove kwam nog ter plaatse om een controle te doen van het gebouw en te verluchten. Er vielen geen gewonden.