Kerstwandeling met weetjes rond kerstgebruiken Claudia Van den Houte

11 december 2018

18u50 0 Ninove In het stadscentrum van Ninove vindt er op zondag 16 december een kerstwandeling plaats.

Tijdens de wandeling door de sfeervol verlichte binnenstad verneem je wat de vele gebruiken rond Kerstmis en alle andere winterse feesten zijn. Er zijn hapjes, drankjes en er is verrassende kerstmuziek. De wandeling start om 15 uur aan de hospitaalkapel, Burchtstraat 44 in Ninove.

Inschrijven is nodig en kan via de dienst toerisme, toerisme@ninove.be of 054/31.32.85. De deelnameprijs bedraagt 9 euro per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt.