Kerstverhaal leeft in tuin van François Claudia Van den Houte

03 december 2018

18u17 0 Ninove Bij François De Leenheer en zijn vrouw Astrid op de Steenberg in Pollare komt het kerstverhaal tot leven in hun tuin. Al voor de vijftiende keer hebben ze een grote kerststal in hun tuin geplaatst, met beelden afkomstig uit Polen.

François heeft al lang een passie voor kerststallen. “Voor mijn beroep had ik vele klanten in het Waasland, waar er rond de kerstperiode in ieder dorp een kerststal stond opgesteld. Ik kwam geen dorp voorbij of ik stopte om de kerststal te gaan bekijken. Ik vond dat zo romantisch en fijn. Zo ontstond mijn interesse voor het kerstverhaal. Ik ben ook twee keer met de fiets door Israël gereisd waar ik Nazareth, de geboortekerk in Betlehem, het meer van Tiberias, Capharnaum, Yardenit, Palestina en de bezette Arabische gebieden op de Westbank en de Westelijke Jordaanoever heb bezocht”, aldus François.

François heeft telkens een paar dagen werk om de kerststal op te stellen in zijn tuin. De beelden liet hij van Polen afkomen. “Je vindt die tegenwoordig nergens meer. Ik plaats de kerststal voor de gezellige sfeer die ze meebrengt. Ik ben wel katholiek, maar niet praktiserend.”