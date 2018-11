Kersttruckshow op rechteroever krijgt vervolg Claudia Van den Houte

26 november 2018

16u28 0 Ninove Aan de Denderkaai op de rechteroever vindt zaterdag 1 december voor de tweede keer een kersttruckshow plaats. Ook is er voor de zevende keer een kerstmarkt.

Vorig jaar waren er voor het eerst versierde en verlichte trucks te bewonderen tijdens de kerstmarkt langs de Denderkaai en op het Dr. Hemmerijckxplein. “De eerste editie was een succes en voor deze tweede editie zijn er ook al een honderdtal trucks ingeschreven”, vertelt organisator Hubert Simoens van café Den Belleman. “Vorig jaar was er één winnaar, dit jaar reiken we drie trofeeën uit aan de drie mooist versierde trucks.” Ook de kerstmarkt werd uitgebreid. “Er zijn een twintigtal standhouders met kerstspulletjes en zes of zeven carnavalsgroepen met een eet- of drankstand. Daarnaast is er een stand met accessoires uitsluitend voor truckers en een stand van de VDAB voor mensen die een opleiding als vrachtwagenbestuurder willen volgen.”

De kerstmarkt en kersttruckshow vindt zaterdag vanaf 16 uur plaats op de Denderkaai en het Dr. Hemmerijckxplein.