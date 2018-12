Kerststallen te bewonderen in kerk van Pollare Claudia Van den Houte

19 december 2018

14u07 1 Ninove De kerk van Pollare werd voor het derde jaar op rij omgetoverd tot een kerstkerk, met tal van kerststallen.

Kerststallen in alle vormen en soorten zijn nog tot 30 december te bewonderen in de kerk van Pollare. Er worden ook kerstliederen gebracht. Op zondag 23 december zingt het Sint-Gertrudiskoor van Appelterre-Eichem onder leiding van Eric Vernaillen om 15 uur en om 15.40 uur. Zondagnamiddag 30 december zingt Jullienne met haar familie in de kerk.

De kerststallententoonstelling kan nog tot 30 december van 14 uur tot 17.30 uur vrij worden bezocht. Ook op kerstdag dinsdag 25 december is ze te bezoeken. Op donderdag is ze gesloten.