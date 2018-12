Kerstmarkt van Pollare lokt massa bezoekers, Ninoofse ijsberen doen ludieke duik in Dender Claudia Van den Houte

16 december 2018

20u43 0 Ninove De kerstmarkt van Pollare, de grootste in onze streek, lokte zondag weer heel wat bezoekers. Naast de talrijke kraampjes was er ook animatie, zoals de ludieke duik van de Ninoofse ijsberen in de Dender.

De organisatoren van het kerstmarktcomité van Pollare zijn tevreden over de opkomst. “De bussen die we hadden ingelegd vanuit Ninove, Denderwindeke en Zandbergen reden constant op en aan. De bussen vertrekken pas als ze vol zijn. De opkomst is super. De bezoekers komen soms van ver, zoals uit Temse en de kuststreek. Het is een hele mooie kerstmarkt dit jaar. Er zijn in totaal 72 kraampjes”, aldus Jef Van Oudenhove van het kerstmarktcomité.

Er was ook een vuurspuwer, tal van muziek, de kerststallententoonstelling in de kerk van Pollare werd geopend, de kerstman en zijn elfje waren paraat en er was de ludieke duik van de Ninoofse in de Dender. “Het water is kouder dan andere jaren, zo’n 6 à 7 graden, schat ik”, aldus ijsbeer Wim De Saeger. Al leken sommige ijsberen weinig last te hebben van de kou.