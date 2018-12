Kerstmarkt met tal van randanimatie in Pollare Claudia Van den Houte

08 december 2018

Waar?

Rond de kerk van Pollare, deelgemeente van Ninove

Wanneer?

Zondag 16 december van 15 uur tot 22 uur

Prijs van jenever en glühwein?

De prijzen variëren van 1 euro (voor jenever) en 2 tot 3 euro voor glühwein.

Waarom naar daar?

Bekende kerstmarkt met 74 verschillende kraampjes vol variatie.

De standhouders komen zelfs uit onder meer West-Vlaanderen en Limburg. Er is tal van randanimatie. Zo houden de Ninoofse ijsberen om 17.30 uur een ludieke duik in de Dender, zorgt vuurspuwer Max voor extra warmte vanaf 18.30 uur en delen de Kerstman en zijn elfje met 'Cyriel' uit Wittekerke snoepjes en geschenkjes uit op de koer van het parochiaal centrum. In de Sint-Kristoffelkerk is de kerststal en een kerststallententoonstelling te bewonderen en zingt het Fenikskoor van 16.30 uur tot 18.30 uur regelmatig kerstliederen. Op de kerstmarkt zelf zorgen Studentenfanfare Ghendt en streetband 'Uit de Klakke' voor muziek. (CVHN)