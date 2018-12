Kerstconcert met Free Souffriau in Abdijkerk Claudia Van den Houte

11 december 2018

17u08 0 Ninove ‘Ninovement’ organiseert op zaterdag 29 december een kerstconcert met Free Souffriau in de Abdijkerk in Ninove.

Free Souffriau brengt er kerstnummers uit haar kerstalbum ‘Goud, Wierook en Mirre’, aangevuld met enkele nummers van Ann Christy, onder begeleiding van Miguel Wiels en bijgestaan door drie muzikanten. Er is ook een gastoptreden van Barbara Dex.

Het kerstconcert start om 20 uur. De deuren gaan open vanaf 19.15 uur. Ingang via het Kerkplein. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij Huis Verschelden en Juwelier Nachtergaele. Ze zijn ook telefonisch te reserveren op 0499/19.93.27 bij Marc Nachtergaele of via e-mail naar nachtergaele.soens@skynet.be. De toegang bedraagt 30 euro.