Kerstboomverbrandingen met ijsberen of fakkeltocht

Foto CVHN Pascal Carael, Danny Tuypens, Katleen Schellaert en Hubert Simoens van vzw Rechteroever die de kerstboomverbranding organiseert op het Dr. Hemerijckxplein in Ninove.

Nu de eindejaarsperiode achter de rug is, belanden de kerstbomen op de brandstapel. Zowel in Ninove als in Welle wordt er morgen zaterdag een kerstboomverbranding gehouden. In Ninove organiseert de vzw Rechteroever de jaarlijkse kerstboomverbranding vanaf 19 uur op het Dr. Hemerijckxplein. "Vier carnavalsverenigingen zorgen voor drank en hapjes", vertelt Pascal Carael, voorzitter van vzw Rechteroever. "Om 19.30 uur steekt prins carnaval Werner samen met het stadsbestuur het vuur aan en rond 20.15 uur nemen de ijsberen een frisse duik in het openluchtzwembad dat opgesteld zal staan op het plein. Nadien volgt de snoepworp en de trekking van de eindejaarstombola." In Welle zorgt vzw KSA Welle voor een kerstboomverbranding in het Broekpark (ingang Wildebeekstraat). Er wordt gestart met een fakkeltocht die om 16 uur vertrekt aan jeugdcentrum Pingie in de Herststraat. Om 17 uur wordt dan het vuur aangestoken. Ook in Welle kun je tijdens de kerstboomverbranding genieten van een natje en een droogje.





(CVHN)