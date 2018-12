Kerstbomen brengen kerstsfeer in stadscentrum, enkele vreemde exemplaren worden vervangen Claudia Van den Houte

04 december 2018

20u45 0 Ninove In het stadscentrum zorgen talrijke kerstbomen voor een gezellige kerstsfeer. Sommige bewoners merkten hier en daar wel een vreemd exemplaar op, maar die worden eerstdaags vervangen door nieuwe bomen.

Het is niet de stad Ninove die de kerstbomen liet plaatsen, maar wel de handelaars zelf. Ze kochten de kerstbomen bij een lokale landbouwer. “We hebben de volledige weide bomen moeten kopen, 135 in totaal”, klinkt het bij de handelaars. “De landbouwer is die allemaal komen afleveren, maar er blijken een aantal tussen te zitten die niet voldoen. Een tiental bomen zullen daarom worden vervangen.”