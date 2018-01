Kenzo is de snelste op het ijs 02u43 0 Foto Claudia Van den Houte Kenzo was de snelste op het ijs. Ninove Op de schaatspiste op het Niniaplein werd gisteren de snelheidswedstrijd 'The Fastest On Ice' gehouden.

De deelnemers legden om ter snelst om beurt in totaal vijf keer de lengte van de schaatspiste af. De winnaar werd Kenzo Van Eeckhout. Zijn snelste tijd was 10,99 seconden. De drie snelste schaatsers kregen een fles wijn cadeau. De schaatspiste lokte weer heel wat volk.





De schaatsmeesters zijn alvast opgelucht dat de temperaturen weer lichtjes naar beneden gingen de voorbije dagen. "Afgelopen zondag, toen het 12 graden en dus vrij warm was, stond er wat water op de ijspiste. We hebben dat water verwijderd en de koelmachine van -10 graden naar -12 graden gebracht, waardoor de kwaliteit van het ijs weer top is", aldus hoofdschaatsmeester Kevin Maillard. Volgende vrijdag is er om 19.30 uur nog een show van Kevin Van der Perren en zaterdagavond sluit 'Ninove On Ice' af met Drums & Twins, van 18 tot 20 uur.





(CVHN)