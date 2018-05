Karolien De Roose vervoegt N-VA-lijst 26 mei 2018

02u54 0 Ninove Karolien De Roose uit Pollare zal kandidaat zijn op de N-VA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Ze was meer dan 25 jaar medebestuurder van het familiebedrijf De Roose in Okegem.

"Het volstaat voor mij niet om vast te stellen wat er verkeerd loopt, hoe de stad verfranst en hoe de leegstand toeneemt. We moeten er echt iets aan doen. De ploeg van N-VA Ninove, met haar sterk programma dat deze pijnpunten wil aanpakken, was dan ook een vanzelfsprekende keuze. Vooral de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van onze handelskern is voor mij een prioriteit. Daarnaast is het aanmoedigen van nieuwkomers om snel Nederlands te leren een kernpunt. Enkel op die wijze kunnen ze volwaardig deelnemen aan onze samenleving. Verder wil ik ook zorgen dat de nodige aandacht gaat naar onze ouderen en mensen met een beperking. Er is meer dan ooit nood aan een degelijke ondersteuning van de mantel- en thuiszorg", aldus De Roose. "We zijn blij dat zij met haar ervaring als onderneemster mee wil werken om samen met onze ploeg de nodige verandering te brengen in de Ninoofse politiek", reageert lijsttrekker Joost Arents. (CVHN)