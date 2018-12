Karolien De Roose (N-VA): “Zwaar teleurgesteld in Joost Arents” Claudia Van den Houte

27 december 2018

00u10 0 Ninove Karolien De Roose, de andere verkozene van N-VA, zegt teleurgesteld te zijn dat partijgenoot Joost Arents nu toch nog in coalitie gaat met Open Vld en Samen.

“Dit zint mij helemaal niet”, aldus De Roose. “We hadden als partij consequent voor oppositie gekozen. Joost heeft duidelijk gekozen voor een schepenmandaat. Het feit dat hij voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) een lijstverbinding wou aangaan met Open Vld was voor mij al een voorteken. Mijn voorgevoel heeft me niet in de steek gelaten. Ik had al een tijdje het gevoel dat er iets aan de hand was. Mijn teleurstelling is groot. Veel kandidaten van onze partij zijn van hun stoel gevallen. Joost heeft dit op eigen houtje gedaan. Het was hij die mij altijd beschuldigde de kant van Forza te kiezen, maar nu blijkt dat hij het is die voor het postje gaat. In de politiek kan je blijkbaar alleen maar jezelf vertrouwen.”

“Ik heb geen probleem met Open Vld, maar wel met Samen. De combinatie van socialisten en N-VA kan ik niet smaken. Bovendien heeft Samen ons als partij niet gespaard tijdens de verkiezingscampagne. De zet van Joost valt niet in goede aarde binnen de partij. We zijn met twee verkozenen voor N-VA. Het is niet omdat ik nieuw ben in de politiek dat ik de mond moet worden gesnoerd. Dat gevoel heb ik wel gehad bij Joost. Ik heb mij altijd heel rustig gehouden, maar ik beloof dat dit verleden tijd is. Dit heeft mij alleen maar gemotiveerd. Ik zal nog van mij laten horen.”