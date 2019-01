Karateclub organiseert internationaal karatetoernooi in Ninoofse sporthal Claudia Van den Houte

16 januari 2019

16u10 0 Ninove Karateclub Kachi organiseert op zondag 3 februari de ‘Maitoshi Kachi Trophy’, een internationaal karatetoernooi, in de Ninoofse sporthal.

De club organiseert het toernooi al sinds 2016. “Toen mochten we onverhoopt zowat 320 deelnemers verwelkomen vanuit België en Nederland. Blijkbaar voldeden we hiermee aan een sportieve behoefte, want het aantal deelnemers blijft stijgen, ook uit onze andere buurlanden”, vertelt Jurgen De Nil. “Om een vlekkeloze organisatie te kunnen waarborgen en de deelnemers en het publiek te laten genieten van het toernooi in optimale omstandigheden, zullen we het maximale aantal deelnemers op ongeveer 500 proberen te houden. Net zoals bij de vorige edities organiseren we opnieuw wedstrijdreeksen in Kata, Kata per ploeg en Kumite.”

Er wordt ook terug een ‘Maitoshi Kachi Superbeker’ uitgereikt aan de club die de meeste podiumplaatsen weet te verzilveren. Daarnaast zijn er nog twee extra bekers te winnen: eentje voor de club die zich op een positieve manier liet opmerken qua fairplay en algemene houding en een trofee voor de meest opgemerkte verdienstelijke scheidsrechter van het toernooi.

Het karatetoernooi vindt zondag 3 februari van 8.30 uur tot 18 uur plaats in de sporthal. Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.