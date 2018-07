Karateclub Hiryu Ninove bestaat 20 jaar Claudia Van den Houte

23 juli 2018

De Ninoofse karateclub Hiryu viert dit jaar zijn 20ste verjaardag. De club groeide van een 20-tal bij de start tot een 80 leden vandaag, waarvan intussen 18 actieve zwarte gordels. Hiryu-Ninove heeft acht trainers. De meeste trainers zijn gediplomeerd door Sport Vlaanderen. Er werden in Ninove al verschillende Provinciale en Vlaamse kampioenschappen georganiseerd.

De filosofie in de club is om iedereen karate aan te leren op zijn niveau ongeacht leeftijd (vanaf 6 jaar), geslacht of afkomst. Het is absoluut geen verplichting om deel te nemen aan wedstrijden, maar wie dit wil zal er specifiek op getraind worden. Zo heeft de club dit jaar opnieuw een vertegenwoordiging in de Nationale ploeg: Gaëlle De Cuyper slaagde in de toegangsproeven.

Clubverantwoordelijke en hoofdlesgever Frank Van de Mergel behaalde recent zijn 5de DAN JKA op de Stage in Gent, na een jaar van intense voorbereiding. Hiermee is hij de eerste 5de Dan karate in Ninove. Het nieuwe seizoen start op 4 augustus.