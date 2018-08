Kapitein Baaf vzw stapt Dodentocht voor nieuwe KSA-jeugdlokalen Claudia Van den Houte

09 augustus 2018

20u34 1 Ninove Zeven leden van Kapitein Baaf vzw stappen de Dodentocht van Bornem om geld in te zamelen voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor KSA Sint-Baafs Ninove.

De Kapitein Baaf vzw lanceert dit jaar verschillende uitdagingen om geld in te zamelen voor nieuwe KSA-jeugdlokalen. Zo beklommen twee leden vorige maand nog de Mont Blanc en wordt er in september een fietstocht van 1.962 km naar Santiago de Compostella afgelegd. Vrijdagavond 10 augustus zullen zeven 'matrozen' aan de startmeet staan voor de Dodentocht.

Je kan de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor de jongens-KSA steunen door één van de deelnemers te sponsoren. Dat kan per kilometer of aan de hand van een vast bedrag dat losstaat van de prestatie van de deelnemer. Je kan de deelnemers ook live volgen. Meer informatie via https://dekapiteindaagtuit.be.