Jordy De Dobbeleer op vierde plaats federale Groen-lijst Claudia Van den Houte

12 april 2019

15u10 0 Ninove Jordy De Dobbeleer heeft de vierde plaats gekregen op de lijst voor het federale parlement voor Groen, een opvallende plaats voor h et Meerbeekse OCMW-raadslid.

Ook Wouter Vande Winkel, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Ninove, neemt deel aan de verkiezingen in mei. Hij staat op nummer 9 op de Vlaamse lijst. Volgens Vande Winkel was het een vraag van de lokale afdeling om De Dobbeleer prominent naar voren te schuiven. “Jordy miste op een haar na een zitje in de gemeenteraad, maar heeft al een pak politieke ervaring als onderhandelaar bij de meerderheidsvorming, als OCMW-raadslid en als voorzitter van het lokale PWA,” aldus Vande Winkel. “Als parlementslid zou hij zeker een meerwaarde vormen voor onze stad.”

Een verkiesbare plaats is de vierde plaats in principe niet bij Groen. Om een zitje in de wacht te slepen in het parlement, moet zijn partij het al zeer goed doen in mei. De Dobbeleer is al 15 jaar actief in de lokale politiek en werd in januari voor de tweede keer op rij aangesteld als lid van het BCSD (de vroegere OCMW-raad).