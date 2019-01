Joost Arents krijgt het hard te verduren tijdens installatie nieuwe gemeenteraad Claudia Van den Houte

03 januari 2019

23u09 2 Ninove De nieuwe gemeenteraad werd vanavond geïnstalleerd in Ninove. Vooral Joost Arents kreeg het hard te verduren door de oppositie. Open Vld noemde hem dan weer een held.

Ongeveer gelijktijdig met de ‘Mars voor Democratie’ van Schild & Vrienden en Voorpost door de Ninoofse straten vond in het - goed beveiligde - stadhuis de eerste gemeenteraad plaats. Daar legden de gemeenteraadsleden en de schepenen de eed af. Toen Joost Arents als onafhankelijke de eed aflegde, klonk er boegeroep vanuit het publiek. Al werd dat wel snel overstemd door een luid applaus van de meerderheid in de gemeenteraad. Arents ging tegen het standpunt van zijn intussen ex-partij N-VA in coalitie met Open Vld en Samen, tot ongenoegen van heel wat Forza-kiezers omdat Forza zo uit het stadsbestuur werd gehouden.

Achterbakse manier

Arents werd ook stevig op de korrel genomen door de oppositie. Die bestaat uit Forza en Karolien De Roose, het enige overgebleven gemeenteraadslid van N-VA. “Dat heb ik te danken aan mijn ex-medeverkozene Joost Arents. Hij heeft een uitgekiend plan bedacht om broederlijk te kunnen delen”, aldus De Roose. “De manier waarop dat plan werd uitgevoerd, valt deontologisch niet te verkopen. Op achterbakse manier omzeilt hij alle regels van het fatsoen. Ik maak je nog één ding duidelijk: wat je ook presteert tijdens je ambtstermijn, doe het nooit in naam van N-VA.”

“Zie jullie daar zitten, de losers”



Guy D’haeseleer (Forza Ninove) sprak van “de grootste politieke hold-up in de geschiedenis van onze stad” en achtte daar vooral Joost Arents voor verantwoordelijk. Hij liet ook een korte gespreksopname horen, waarin Arents stelde dat ‘het belang van de partij boven alles’ staat. “Als kapitein van het schip dat je zelf aan het zinken bracht, ben je als eerste van boord gesprongen, recht in de armen van de linkse coalitie”, sprak D’haeseleer. “Denk niet dat alles wel zal overwaaien, daar zorg ik wel voor.” Ook voor de rest van de coalitie was hij hard: “Zie jullie daar zitten, de losers van de verkiezingen.”

Vanuit Open Vld kreeg Arents dan weer lof. “Niet alleen heeft hij zijn belangen opzij gezet, maar ook zijn politieke toekomst”, aldus Open Vld-fractieleider Alain Triest. “Voor ons is hij de held die de bestuurlijke impasse heeft verholpen.”

“Stop met foeteren”



“De Ninovieters willen weer trots zijn op hun stad”, aldus Samen-fractieleider Lieven Meert. “Laat dit het startpunt zijn om te focussen op wat ons bindt om samen een toekomst te bouwen voor onze stad. Foeteren, stampen en schelden zal ons geen moer vooruit helpen.”

Dirk Vanderpoorten volgt zichzelf op als gemeenteraadsvoorzitter. Veerle Cosyns legde ook de eed af als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

