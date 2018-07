Jongleurs trappen circus- en theaterfestival 'De Donderdagen' af 06 juli 2018

02u47 0 Ninove Het internationale jongeleergezelschap 'Gandini Juggling' heeft gisteravond het circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen' afgetrapt met haar voorstelling 'Smashed', een mix van jongleerskills en theater.

Er was heel wat volk afgezakt naar de OCMW-site, waar de openingsvoorstelling van De Donderdagen plaatsvond. De toeschouwers zagen de appels en het oud servies in de lucht vliegen tijdens het theaterstuk. "Het was heel goed en aangenaam om te zien. Bovendien zat er ook humor in. Naar zo'n voorstelling zou ik elke donderdag kunnen komen kijken", vond Michel Waegemans. Er was gisterenavond ook nog de kleinere voorstelling 'Alles Loopt Op Rolletjes' op de Graanmarkt en Goochelaar Jahon in een kleine circustent aan 't Oeversteksken. Volgende week, op 12 juli, brengen Uri & Noa Weiss uit Hongarije een voorstelling met komedie, pantomime, melodrama, fysiek theater en circus om 20.30 uur op de Graanmarkt en is er om 19 uur het Mechelse circusatelier Circolito! op de OCMW-site. Elke donderdag van juli en augustus zijn er circus- of straatheatervoorstellingen in het centrum, 17 in totaal. Het volledige programma, locaties en uren zijn te vinden op www.ninove.be/dedonderdagen. (CVHN)