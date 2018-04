Jongeren steken toiletten in brand 26 april 2018

02u52 0

In de Heilige harten secundaire school in de Onderwijslaan in Ninove hebben enkele scholieren dinsdagmiddag brandgesticht in de jongenstoiletten. Het vuur brak uit iets voor 16.00 uur en werd opgemerkt door een leerkracht. De brandweer van Ninove werd onmiddellijk verwittigd, maar de leerkracht slaagde er uiteindelijk zelf in het vuur te blussen. Zowel de jongens- als de meisjestoiletten blijven afgesloten en zijn niet meer toegankelijk. Het is niet duidelijk wie er achter de brandstichting in de toiletten zit. Niemand raakte gewond.





(KBD)