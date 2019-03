Jongeren ontdekken speelkasten van vroeger in bib Claudia Van den Houte

27 maart 2019

17u08 0 Ninove In de bibliotheek van Ninove vind je nog tot en met zaterdag ‘Arcade Games’. Dat zijn de speelkasten of speelautomaten die je vroeger vaak tegenkwam op café of restaurant.

Voor ouderen wekken ze nostalgie op, terwijl jongeren ze nu ook ontdekken. “Heel leuk om op te spelen”, vinden Aristophane (15), Elihu (14) en Jayden (13), die de speelkasten woensdagnamiddag kwamen uittesten. “Het is een fijne pauze tussen het studeren.” Het initiatief om de speelkasten te plaatsen komt van BibArt, het samenwerkingsverband van de bibliotheken van Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove. De Arcade Games waren ook al even in de andere bibliotheken te vinden. “We hadden enkele gezamenlijke activiteiten naar aanleiding van de jeugdboekenmaand”, vertelt Eva Boels van de Ninoofse bib. “We wilden eens iets anders dan alleen voorlezen en boeken. Kinderen kunnen er samen op spelen. Dat past in thema van de jeugdboekenmaand, ‘vriendschap’.”

Je kan de Arcade Games nog tot en met zaterdag uittesten tijdens de openingsuren van de bib.